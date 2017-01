Buxtehuder SV für Final Four qualifiziert

HANDBALL: Rosengarten-Buchholz spielte bis zur Schlussphase auf hohem Niveau mit

Die Handballfrauen vom Buxtehuder SV (BSV) stehen im Final Four um den DHB-Pokal. Der Bundesligist siegte am Mittwochabend im Viertelfinale vor 1500 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude mit 23:20 (9:10) Toren gegen den Zweitligisten SGH Rosengarten- BW Buchholz.Buxtehude musste allerdings bis zur Schlussphase um das Weiterkommen im Pokalwettbewerb bangen. Der Zweitligist, der mit Buxtehude das Heimrecht getauscht hatte, bot dem hoch favorisierten Bundesliga-Vierten lange Paroli. Bereits in der 10. Spielminute führte der Außenseiter mit 4:1, und lag auch noch zur Halbzeitpause mit 10:9 in Führung. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur knapp vier Minuten, da hatte der BSV zum 12:11 gedreht, konnte sich in der Folgezeit nicht entscheidend absetzen. Erst in der letzten Minute sorgte Emily Bölk mit ihrem Treffer zum 22:20 für die Entscheidung. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag.