Cross-Cupfinale in Buchholz

(cc). Das Finale des Stevens Cyclo-Cross-Cups steigt am Sonntag, 21. Januar 2018 in Buchholz. Ausrichter ist die Rad-Sport-Gemeinschaft (RSG) Nordheide. Start und Ziel werden auf dem Schützenplatz an der Richard-Schmidt-Straße sein.

Am 2. Weihnachtstag war die norddeutsche Rad-Cross-Elite und auch Hobbyfahrer auf der schellen Cross-Strecke mit eingebauten Hindernissen im Waldgelände am Ehestorfer Weg am Start. Da siegte Piet Loos (RSG Nordheide) in der Altersklasse U15, und sein Vereinskamerad Ben Laatsch wurde Zweiter im U17-Rennen. Der Weihnachtscross zählt zu der Serie, die mit dem Rennen in Buchholz den Finaltag hat.