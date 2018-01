Cyclocross-Finale im Stadtwald

(cc). Am Sonntag, 21. Januar, steigt in Buchholz (Stadtwald an der Schützenhalle) das große Finale um den „STEVENS Cyclocross Cup 2017/1818“. Erster Start (U11/U13-Rennen) ist um 9.30 Uhr. "196 Fahrer haben gemeldet", berichtet Lorrainne Schröder von der gastgebenden Rad-Sport-Gemeinschaft (RSG) Nordheide. "In der U 17 dürfen wir uns auf den deutschen Meister Jasper Pahlke freuen, der auf den Bronze-Medaillengewinner Ben Laatsch von der RSG trifft."