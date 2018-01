Dem Erstligisten lange Paroli geboten

HANDBALL: Pokal-Aus für HL Buchholz 08-Rosengarten - Samstag kommt Mainz 05

Lange gut mitgehalten haben die Handballfrauen des Zweitligisten HL Buchholz 08-Rosengarten am Mittwochabend vor 600 Zuschauern in der Nordheidehalle im DHB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfL Oldenburg (1. Bundesliga), der am Ende mit 30:24 (12:12) den Einzug ins Final Four schaffte. "Wir haben zu viel Respekt vor dem Erstligisten gezeigt", sagte "Luchse-" Trainerin Tanja Logvin nach dem Spiel. Beste Werferin war Paula Prior (9/3 Tore). Zum nächsten Heimspiel in der 2. Bundesliga erwarten die "Luchse" am Samstag, 13. Januar (19 Uhr, Nordheidehalle) die FSG Mainz 05 Budenheim.