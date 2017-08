Den Aufstieg geschafft

GOLF: Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga

Der Jubel ist groß beim Hamburger Land- und Golf-Club in Hittfeld. Denn die Herrenmannschaft des Clubs hat mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Aufstieg in die 2. Bundesliga der Altersklasse 50 geschafft. Die Hittfelder kamen bei der deutschen Meisterschaft aller Regionalligameister auf heimischer Anlage auf insgesamt 78 Schläge über Par und hatten damit einen Vorsprung von 13 Schlägen auf das Team vom Golfclub Syke. Der beste Einzelspieler bei den Seevetalern war Hans-Dietrich Kühl, der eine 76er-Runde auf dem Par-72-Kurs am Hockenberg erzielte. „Dank der guten Vorbereitung durch unseren Trainer Tim Quitmeyer“, lobte Kapitän Hans-Dietrich Kühl, "jetzt freuen wir uns auf die Herausforderung in der 2. Bundesliga 2018."