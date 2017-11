Der BFC erwartet Mädels vom Deich

(cc). Im Kreisderby der Fußball-Landesliga der Frauen treffen am Sonntag, 26. November, Aufsteiger Buchholzer FC (BFC) und die Eintracht Elbmarsch aufeinander. Anpfiff: 16 Uhr, Rasenplatz am Holzweg 8 in Buchholz. Die Mädels vom Deich kehrten am vergangenen Wochenende mit einer 1:2-Niederlage von der SV Eintracht Lüneburg zurück, und sind auf Rang sieben der Tabelle abgerutscht. Die BFC-Mädels stehen aktuell mit einem sagenhaften Torverhältnis von 40:16 auf dem dritten Tabellenplatz.