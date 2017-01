Der neue HSV mit souveränem Sieg gegen Hollenstedt

Der ehemalige Erstligist Handball Sport Verein Hamburg hat am Freitagabend ein Testspiel in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle souverän gewonnen. Das Team des neuen HSV, das jetzt dritte Liga spielt, siegte beim Landesligisten TuS Jahn Hollenstedt mit 48:27 Toren. Hollenstedts Handballer wehrten sich von Anfang an mit allen Kräften und hinterließen insgesamt einen guten Eindruck. Die größten Gewinner an diesem Abend waren die zahlreichen Fans, die eine faire Partie mit temporeichen Spielzügen zu sehen bekamen. Mehr zum Spiel erfahren Sie in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.