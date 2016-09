Der Sprung auf das Treppchen

TURNEN: Die besten Mädchenteams starten bei den Landesmeisterschaften

Am zweiten Wettkampftag der Bezirksentscheide der Landesligen im weiblichen Geräteturnen, der in der Nordheidehalle in Buchholz ausgetragen wurde, waren neun Mannschaften am Start. In der anspruchsvollen Wettkampfklasse der Landesliga 1 und 2 dominierten die beiden Buchholzer Teams.In der Landesliga 1 siegte das Team vom TSV Buchholz 08 mit insgesamt 319,45 Punkten. Platz zwei ging an das Team des TV Gut Heil Spaden (304,05). Tagesbeste im Einzelklassement war die 13-jährige Justina Büttner von Buchholz 08, die sich neben der Höchstnote aus beiden Vierkämpfen (106,95) zudem auch die Bestnote am Stufenbarren erkämpfte. Mit einem überragenden gebückten Tsukahara (14,40 Punkte) erzielte ihre Vereinskameradin Maria Heitmann (20) am Sprung den Tagesbestwert.Im Bezirksfinale der Landesliga 2 siegte nach zwei Wettkampftagen (erster fand in Roydorf statt) das Team vom Ausrichter Blau-Weiss Buchholz (314,500 Punkte), vor TSV Buchholz 08 (150,250), und dem Turnttalentteam Kiehn Group (150,250). Beste Turnerin des Tages in der Landesliga 2 war Jule Kohl von Blau-Weiss Buchholz, die den Tageshöchstwert mit 14.750 Punkten am Boden turnte. Die Tagesbestnote in der Landesliga 1 am Boden erzielte Virgenie ten Voorde (TSV Buchholz 08) mit 14,30 Zählern.Bei den Bezirksmeisterschaften, die ebenso von Blau-Weiss Buchholz in der Nordheidehalle ausgerichtet wurden, starteten 34 Turnerinnen aus sechs Vereinen in fünf Altersklassen. Im Wettbewerb um den sogenannten Pumuckl-Cup siegte bei den Jüngsten (AK7) Maja Thom von Blau-Weiss Buchholz. Zweite wurde Lara Bartels vom TSV Buchholz 08. Hier die weiteren Ergebnisse: AK 8: 1. Romy Hahn (TuS Zeven), 2. Zoe Hiller (TSV Winsen). AK 9: 1. Anna Lasthaus, 2. Melissa Stoye (beide TV Jahn Walsrode). AK 10: 1. Mariam Schill, 2. Inga Matura (beide BLW Buchholz). AK 11: 1. Karina Schönmaier (BLW Buchholz). Am 24. und 25. September werden in der Nordheidehalle in Buchholz die Landesmeisterschaften ausgetragen. Bei diesen Titelkämpfen geht es für die Mädchen um die Qualifikation in die NTB-Landeskader 2017. Alle Ergebnisse unter: www.geraetturnergebnisse.de