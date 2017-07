Dibowski gewinnt CIC**

REITEN: 150 Vielseitigkeitsreiter am Start

Den Sieg in der internationalen Zwei-Sterne-Prüfung der Vielseitigkeit (CIC) in Sahrendorf trug Weltklassereiter Andreas Dibowski (PZRV Luhmühlen) aus Döhle auf seiner 8-jährigen Stute Corrida davon. Die Plätze zwei und drei belegten die Schwedin Louise Svensson-Jähde (RFV Großenwiehe) auf Idol und Tabea Johanna Henze (RV Fehmarn) auf Payman. Platz fünf belegte die aktuelle Vier-Sterne-Siegerin von Luhmühlen, Sandra Auffarth (RV Ganderkesee), die sich mit ihrem Nachwuchspferd Daytona Beach der internationalen Konkurrenz stellte. Der gastgebende Reit- und Fahrverein Auetal konnte sich am Turnierwochenende über rund 150 Starter in drei Prüfungen freuen. Die Ergebnislisten stehen im Internet unter: www.rufv-auetal-sahrendorf.de