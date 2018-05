Die Besten beim Bezirksentscheid

Beim Bezirksentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaften, der kürzlich in Adendorf ausgetragen wurde, siegten Evita Gosselk und Mats Hartmann (beide VfL Jesteburg) in ihren Altersklassen. Bei ihrem Durchmarsch in der Altersklasse 3 gab Evita erst im Finalspiel gegen Ninja Ehrich aus Osterholz einen einzigen Satz ab. In dieser Altersklasse waren insgesamt 73 Mädchen und Jungen am Start. Ihr Vereinskamerad Mats Hartmann gewann in der Altersklasse (AK) 2. Im Finale bezwang er Philip Persiel aus Uelzen in fünf Sätzen. Für Rick Manthey (MTV Brackel) und Johan Boike (vfL Jesteburg) endete der Wettbewerb bereits nach der Vorrunde. Emil Lüllau (TV Meckelfeld) siegte in der Gruppe B, verlor aber anschließend im Endspiel gegen Leon Schumacher aus Verden.