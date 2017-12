Die Sonderklasse in Sichtweite gerückt

(cc). Den Turniertänzern Thomas und Katrin Bressau vom 1. Tanz-Club Winsen fehlen nur noch wenige Punkte zum Aufstieg in die Sonderklasse. Beim Adventsturnier des TSC Gifhorn hat sich das Winsener Tanzpaar im Feld von 15 Paaren der Seniorenklasse III A sicher für die Zwischenrunde qualifiziert, und nach einer weiteren Steigerung auch den Einzug in das Finale der besten sechs Paare geschafft. Am Ende belegten sie Platz drei.