DM-Titel in der Vielseitigkeit

(cc). Bei den Deutschen Meisterschaften (DM) in der Vielseitigkeit (Dressur, Gelände, Springen), die am vergangenen Wochenende in den Altersklassen Junioren (U18) und Junge Reiter (U21) in Luhmühlen ausgetragen wurden, ging jeweils die Meisterschaftsschärpe an Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale, und Emma Brüssau (Schiersheim) mit Dark Desire. Alina Dibowski (Döhle) und Barbados belegten Platz fünf bei den Junioren. Am Start waren insgesamt 51 Reiterpaare aus zehn Landesverbänden.