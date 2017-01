Doppelspieltag für den VfL Jesteburg

(cc). Für das Badminton-Team des Tabellenführers VfL Jesteburg steht am Sonntag, 29. Januar, ein Doppelspieltag in der Bezirksliga auf dem Programm. Zu Gast sind der MTV Soltau und Nachbar MTV Hanstedt. Beginn: 10.30 Uhr, Halle am Turnierplatz in Jesteburg.