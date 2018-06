Dreifacher Triumph bei Landesmeisterschaften

TURNEN/LEICHTATHLETIK: Buchholzer Athleten holen Mehrkampftitel

Bei den Landesmeisterschaften im Mehrkampf (Turnen und Leichtathletik) am gestrigen Samstag in Munster haben die Buchholzer Athleten eindrucksvoll ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Fabienne-Renée Liepelt, Reza Abbasian und Timon Raunecker (alle TSV Buchholz 08) haben sich mit drei Landestitel belohnt, und damit für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Einbeck (15./16. September) qualifiziert. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.