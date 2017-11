Dreifacher Triumph

TISCHTENNIS: „Josi“ holt drei Titel

In prächtiger Form präsentierte sich Tostedts Neuzugang Josephine Plonies bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Schwarmstedt. Die 13-jährige Schülerin des Sportinternats Hannover sicherte sich nach überstandener Knieverletzung insgesamt drei Titel bei den A-Schülerinnen und den Mädchen.Das Tischtennis-Talent, das liebevoll „Josie“ gerufen wird, fuhr schon im Hauptfeld der Mädchen klare Siege in den Gruppenspielen ein. Mit einem 3:2-Endspielsieg sicherte sie sich die erste Goldmedaille. Tags darauf kamen zwei weitere Medaillen in Gold dazu. Josephine Plonies holte in ihrer Altersklasse, den Schülerinnen A, die Titel im Einzel und im Doppel mit ihrer Partnerin Svea Witschi aus Westercelle.