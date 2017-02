(cc).

Am Sonntag, 5. April, stehen in Luhmühlen die Geländepferdeprüfungen für junge Vielseitigkeitspferde auf dem Programm, nachdem Tags zuvor in den Reithallen des Ausbildungszentrum Luhmühlen das alljährliche Dressurturnier des Pferdezucht- und Reitvereins Luhmühlen mit mehr als 300 Pferden ausgetragen wird. Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr die Dressur Kl.S** Intermediaire I unter dem Hallendach.