Dritter Turniersieg in Folge

TANZEN: Winsener Tanzpaar triumphiert

Zum dritten Mal in Folge kehrte das Winsener Tanzpaar Richard Utermöhlen und Uta Martens-Utermöhlen vom Turnier mit einem Siegerpokal an die Luhe zurück. Verdienter Lohn für den Gesamtsieg in der Seniorenklasse II C beim Tanzturnier in Norderstedt war ein Blumenpokal, den das Paar vom 1. Tanz-Club (TC) Winsen vom mehrfachen Europameister Thomas Führmeyer überreicht bekam.Auch von technischen Problemen, die zu mehreren Unterbrechungen führten, ließen sich die Utermöhlens in Norderstedt nicht aus dem Konzept bringen, und konnten vor allem mit ihren gezeigten Leistungen im Slowfox und Quickstep den Turniersieg perfekt machen.