Durch schnelle Angriffe zum internationalen Erfolg

FECHTEN: Buchholzerin wurde Neunte mit dem Florett

Gegen starke internationale Konkurrenz konnte sich Kira Kaufmann (Blau-Weiss Buchholz) beim internationalen Fechtturnier in Pinneberg durchsetzen, und wurden bei den abschließenden Siegerehrungen auf Platz neun im Feld von insgesamt 25 Fechterinen in der Klasse Juniorinnen Florett ausgezeichnet.„Am Ende der zweiten Vorrunde hatte Kira sechs Däninnen hinter sich gelassen und zog in das Achtelfinale ein. Dabei konnte sie durch schnelle Angriffe ihre Gegnerinnen kontrollieren. Im anschließenden 16er Feld hatte sie sich an der Hand verletzt, setzte ihre Gefechte aber fort“, berichtete Blau-Weiss-Trainer Mehmet Bilinir: Platz neun in der Endabrechnung ist mehr als zufriedenstellend“, lobte der Coach.Bei Blau-Weiss laufen bereits die Vorbereitungen für das eigene 15. Internationale Fechtturnier (Degen) um den „Nordheide-KeeseOptik-Cup“ am 7. und 8 Januar in der Sporthalle der Waldschule auf Hochtouren. Meldungen sind bis zum 3. Januar 2017 zu richten an: email: fechtenblauweiss@gmail.com