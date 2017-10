Egestorf bezwingt SaGa mit 5:1

(cc). Einen souveränen 5:1 (3:0)-Heimsieg in der Fußball-Kreisliga fuhr der MTV Egestorf am Dienstag dieser Woche gegen die SG Salzhausen-Garlstorf (SaGa) ein. Die Tore: 1:0 (4. Minute) Lucas Meyer, 2:0 (7.) Daniel Macknow, 3:0 (41.) Niklas Lingen, 4:0 (59.) Lukas Lübberstedt, 4:1 (77.) Justus Schierz, 5:1 (84.) Daniel Macknow. Am Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr, empfängt Egestorf zum Heimspiel die Zweite des MTV Borstel-Sangenstedt.

Weiter spielten: FC Este – TuS Nenndorf 6:2 (4:2). Dreifacher Torschütze für Este war Leon Ölkers. Weitere Treffer zum Sieg steuerten Marcel Kehrer (2) und Hans Bockelmann bei. Tabellenführer TSV Heidenau und der Tabellenachte TV Meckelfeld II trennten sich 1:1 (1:1)-Unentschieden. Die Tore: Saddik Abdelkarim Mahmoud (11. Minute) für Meckelfeld, und Jens Riechert (40.) für Heidenau.