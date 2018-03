Ein alter Bekannter: Der "Neue" Martin Hug?

HANDBALL: Trainerin Tanja Logvin schmeißt hin, und die "Luchse" fahren einen 32:18-Heimsieg ein

Wer beim Zweitliga-Heimspiel der Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten am gestrigen Samstagabend in der Nordheidehalle gegen die Füchse Berlin dabei war, wird sich verwundert die Augen gerieben haben, weil plötzlich ein alter Bekannter, Martin Hug (54) aus Seevetal, die heimische Mannschaft als Trainer betreute. Des Rätsels Lösung ist, dass Luchse-Cheftrainerin Tanja Logvin während der Woche hingeschmissen hat, und der ehemalige Rosengarten-Trainer Martin Hug (trainierte von 2006 bis 2012 die Luchse) auf die Schnelle für dieses Spiel verpflichtet werden konnte. Wird Martin Hug auch die Nachfolge von Logvin antreten? " Dazu Luchse-Pressesprecher Fritz Falk: "Wir mußten sofort reagieren und haben Martin Hug als kurzfristige Lösung gefunden. Aber zur Personalie Logvin und ihrer möglichen Nachfolge werde ich heute nichts sagen. Da muss noch in den nächsten Tagen mit allen Beteiligten gesprochen werden." Übrigends: Im Spiel gegen die Füchse Berlin fuhr der Zweitliga-Tabellenführer einen deutlichen 32:18 (14:11)-Heimsieg ein. Die besten Werferinnen: Kim Land (6), Leonie Limberg, Johanna Heldmann und Zeliha Puls (je 5 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.