Ein gelungener Kinder-Sporttag

(cc). Von den Hittfelder Sharks (Haie) wurden Kinder eingeladen, um Basketball zu entdecken. "Dank der Unterstützung der Eisbären Bremerhaven konnten die Schülerinnen und Schüler an der „kinder+Sport Basketball Academy“ teilnehmen", berichtete Lars Mittwollen, sportlicher Leiter der Sharks.

Die jungen Spielerinnen und Spieler konnten sich an vier Stationen beim Werfen, Passen, Dribbeln und Koordination ausprobieren. Insgesamt haben 137 Kinder teilgenommen. "Diese Aktion zum Schulfest war der Start für ein neues Projekt. Im neuen Schuljahr möchten wir mit der Schule Marmstorf ein Baseballteam gründen, welches nur aus den Dritt- und Viertklässlern der Grundschule besteht", so Lars Mittwollen: "Das Training der Mannschaft wird dabei in den Schulalltag integriert."