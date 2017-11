Ein Turnfest, das alle begeistert

TURNEN: Gelungene Kreisliga-Wettkämpfe und Kreisfinale um den Bambini-Cup in Hittfeld

Ob in der Kreisliga, oder dem Bambini-Cup – überall blickten wir bei den abschließenden Siegerehrungen in strahlende Kinderaugen. Insgesamt 35 Teams mit rund 150 Turnerinnen aus acht Vereinen waren beim Turnfest in der Sportarena in Hittfeld am Start.Im Rahmen der Kreisligawettkämpfe wurde auch der Einsteigerwettkampf der jüngeren Altersklassen (AK) ausgetragen. Bei den Wettkämpfen der Kreisliga siegte Filine Voges (56,000 Punkte) von Blau-Weiss Buchholz. Auf Platz zwei folgte ihr Vereinskameradin Philine Görisch (50,500). Platz drei sicherte sich mit 50,400 Punkten Finja Meincke vom TSV Winsen. Die Plätze vier und fünf belegten Josie Wojciechowski und Ana Schill (beide Blau-Weiss Buchholz).Der TSV Buchholz 08 konnte mit seinen Mädchen drei Vizetitel und zweimal Platz drei in den Teamwettbewerben auf seinem Konto verbuchen. Im Kürwettkampf der Leistungsklasse (LK 4, Jg. 2004 und älter) erreichte das 08-Team mit Nina Biehl, Theresa Stahl, Birla Mecke, Juditha Dolgij, Sophie Siemer und Isabel Garcia mit 146,25 Punkten die Vizemeisterschaft. Einen weiteren Vizetitel holte die 08-Riege mit Riekje Helene Lauf, Ronja Brumme, Mara Starcke, Ann-Sophie Bluschke und Antonia Schütt mit 161,85 Punkten im Pflichtwettkampf der Kreisliga (KL 3, Jg. 2006-2009). Platz vier belegten Sarah Cherkasova, Josephine Böse, Hedije Ragheb, Leni Nuss und Lucie Nuss (154,45). Auf den Bronzerang kam auch das 08-Team mit Jule Kubusch, Sarah Wernicke, Julia Stolp, Emmy von Thun, Ashanti-Joy Stölting und Felina Pahnke (152,05) in der Kreisliga (KL 4, Jg. 2005 und älter). Ebenso Dritte wurden Ella Darie, Berenike Pansegrau, Jasmin Günthner, Leonie Ring und Lena Augustin (156,70) in der Kreisliga (KL 1, Jg. 2008-2010). Im Teamwettkampf der Kreisliga (KL 2, Jg. 2007 und älter) gewann die 08-Mannschaft in der Besetzung Mette Reinermann, Caitlin Schult, Leandra von Plata, Mae-Lana Büttner, Leesha Büttner und Sophia Mohr „Silber“ und rundete damit einen erfolgreichen Wettkampftag für unsere Landkreis-Turnerinnen ab.