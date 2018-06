Elbmarsch-Elf trifft auf Tesper "Fußballgrößen"

(cc). Die Vorbereitungen für das "Jahrhundertspiel" am Freitag, 15. Juni, in Tespe laufen bereits auf Hochtouren. In dieser Partie wird die Fußball-Bezirksliga-Elf der Elbmarsch auf ein Team treffen, das seine beste Zeiten beim TSV Tespe hatte. Ehemalige Tesper Fussballgrößen, wie Stephan Bödder, Ulf Klappauf, Carsten Ahrens, Torsten Ahrens, Jörn Stolle, Bernd Sievert, Christoph Hammel und viele mehr werden noch einmal bei einer Spielzeit von 2 x 30 Minuten auflaufen und ihre Fußballschuhe schnüren. "Der Spaß soll im Vordergrund stehen und viele Elbmarscher Menschen sollen mal wieder auf die Tesper -Sportanlage gelockt werden", sagt Mit-Organisator Jörn Stolle. "Im Anschluss soll beim geselligen Beisammensein, bei einer Kaltschorle und Wurst vom Grill über aktuelle und ehemalige Zeiten geklönt werden. Dieses Spiel gilt darüber hinaus auch als Andenken an den Ende letzten Jahres verstorbenen langjährigen Tesper Fußballobmann, Waldemar Berg."