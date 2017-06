Elbmarsch feiert 20 Jahre Beachcup

(cc). Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es das beliebte Beachhandballturnier um den Volksbank-Beachcup am Stover Strand. Am vergangenen Wochenende waren 55 Mannschaften an der Elbe am Start. Davon 40 Jugendmannschaften (B- bis E-Jugend) und 15 Teams bei der A-Jugend, den Herren und Herren. Dort hatte die gastgebende HSG Elbmarsch fünf Felder für das Vergnügen im Sand aufgebaut. Erfolgreichster Verein war der TuS Aumühle-Wohltorf aus Schleswig-Holstein, der sich mit seinen Teams alle vier Siege im Bereich der D- und E-Jugend sicherte, und auch das Herrenturnier gewann. Bei den Frauen siegte AMTV Hamburg. Den Turniersieg in der männlichen B-Jugend holten sich die Jungs der HG Winsen, die in der kommenden Saison in der Landesliga Lüneburg spielen werden.