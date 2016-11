Elbmarsch gewinnt - Remis für TSV Stelle

(cc). In der Landesliga der Fußballfrauen gab es für unsere beiden Landkreisteams einen Sieg und ein Unentschieden: Aufsteiger Eintracht Elbmarsch kehrte mit einem 1:0-Erfolg vom SV Teutonia Uelzen zurück. Den Siegtreffer erzielte Svantje Luhmann in der 15. Spielminute. Die Fußballerinnen des TSV Stelle mussten mit einem 2:2 zufrieden sein, obwohl sie beim MTV Jeddingen zur Halbzeit mit 2:1 geführt hatten. Die Tore für den TSV: Lara Warpaul und Karina Eckhoff (27. Minute). Am Samstag, 12. November, stehen für beide Teams Heimspiele auf dem Plan: Eintracht Elbmarsch empfängt um 14.30 Uhr in Drage die SG Geestland, und beim TSV Stelle ist um 16 Uhr TuS Westerholz zu Gast.