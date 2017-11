Wegen der Wetterlage konnten am vergangenen Sonntag nur zwei Spiele mit Landkreisbeteiligung in der Fußball-Bezirksliga bestritten werden. Die Resultate: SG Scharmbeck-Pattensen gewinnt durch die Tore von David Preuße (2) und Ole Müller mit 3:2 beim SC Wietzenbruch, und der TSV Elstorf schafft einen 3:2-Überraschungssieg gegen die Eintracht Elbmarsch und rückt damit auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Tore: 1:0 Kevin Genske (20. Minute), 1:1 Lennart Woltmann (43.), 1:2 Sören Baltzer (66.), 2:2 Lucas Bendig (86.), und 3:2 Maik van Huffel mit dem Siegtreffer nach einer Ecke (90.).Am kommenden Samstag, 25. November, 14 Uhr, empfängt die SG Scharmbeck-Pattensen zum Kreisderby die Eintracht Elbmarsch in Scharmbeck. Der TSV Elstorf spielt am Sonntag, 26. November, auswärts beim TuS Celle FC.