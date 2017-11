Endlich wieder Torjubel bei Buchholz 08

Endlich mal wieder was zum Feiern beim TSV Buchholz 08 in der Fußball-Oberliga Hamburg! 4:0 (0:0)-Heimsieg am Sonntagnachmittag gegen den Wandsbeker TSV Concordia. Die Tore: 1:0 (63. Minute) Jacob Schulz, 2:0 (66.) Niklas Jonas, 3:0 (73.) Nico Mallwitz, und 4:0 (85.) Niklas Jonas. „Mit dem Dreier haben wir wieder Abstand zu den Abstiegsrängen erreicht“, freute sich 08-Trainer Thorsten Schneider nach dem Spiel. Nicht wenige sprachen hinterher vom „kollektiven Aufatmen“ nach der Torflaute ihrer Mannschaft zum Saisonbeginn. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.