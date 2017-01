Endspurt bei der WOCHENBLATT-Sportlerwahl

Es kann zum Endspurt angesetzt werden: Noch bis, läuft das Rennen um die Titel „Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2016“Zwar befindet sich die Leserumfrage „Wer wird Sportler des Jahres 2016?“ bereits in der sprichwörtlichen Zielgeraden, aber auf mehrfachen Wunsch aus den Landkreis-Vereinen haben wird den Einsendeschluss, wie schon in den Vorjahren, verlängert.Abstimmen können Sie über den in unserer Ausgabe vom 25. Januar abgedruckten Coupon, den Sie per Post an den WOCHENBLATT-Verlag, Bendestorfer Str. 3-5, 21244 Buchholz, senden können, oder über den Sportlerwahl-Button auf unserer Internetseite. Wer den Button nicht sieht, weil sein Computersystem das verhindert, kommt über den Link http://services.kreiszeitung-wochenblatt.de/sportl... direkt zur Auswahl der Kandidaten.