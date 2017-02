Erfolgreiche Karatekas

KARATE: Bau-Weiss-Kämpfer dominierten

Mit zweimal Gold, und einmal Bronze kehrten die Karatekämpfer von Blau-Weiss Buchholz von den Landesmeisterschaften der Jugend, Junioren, Leistungs- und Masterklasse aus Syke zurück.In der Leistungsklasse (ab 18 Jahre, -75 kg) blieb Jun-Patrick Raabe in den Vorrunden ungeschlagen und verteidigte im Finale seinen Vorjahrestitel mit 8:0 gegen Birol Aydin aus Goslar. Sein Vereinskamerad Leander Löwe (-67 kg) wurde zwar im Halbfinale gestoppt, eroberte aber über die Trostrunde Platz drei. Beide haben sich für die deutsche Meisterschaft am 8./9. April in Neumünster qualifiziert. In der Jugend (U16, +70 kg) wurde Michael Wurps (14) kampflos Erster.