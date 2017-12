Erfolgreiche Mixed-Staffel der SG Wiste

Beim Landesentscheid im Wasserparadies in Hildesheim war auch die E-Jugend-Mixedstaffel der Startgemeinschaft Winsen-Stelle (SG Wiste) am Start, die sich als einzige Mannschaft aus unserem Kreisgebiet für das DMSJ-Finale qualifiziert hatte.Nach einer großartigen kämpferischen Leistung wurde die Mixed-Staffel (Foto) in einer Gesamtzeit von 13:24,99 Minuten Vierter. Die Plätze eins bis drei gingen an die Teams der SG Region Oldenburg, WF Northeim und SSG Braunschweig. Am Erfolg beteiligt waren Cinja Mary Riemer, Sam Noah Dähling, Tomke Stenzel, Vivien Joelle Häming, Jannes Nickel, und Louisa Shari Röder. Die beste Platzierung in der Einzelwertung erreichte die SG-Staffel über 4x50-Meter-Brust auf dem dritten Rang.