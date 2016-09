Erfolgreiche MTV-Athleten

Bei den Staffel-Bezirksmeisterschaften in Lüneburg präsentierten sich die Nachwuchsathleten des MTV Tostedt besonders stark in den Altersklassen U10 und U12. In sieben Wettbewerben stellten die MTV-Trainer Carlos Pütz und Christiane Schulze insgesamt 14 Athleten. In der U12 mit Paula Pütz, Lara Schindler und Clara Scheiwe belegte die 3x800m-Staffel Platz zwei (9:51,34 Min.). Bei den Jungen U10 Bela Pütz, Niklas Krumm und Julian Schulze reichte es zum dritten Platz (10:14,40), und Fünfte wurden die U10-Mädchen mit Maria Schulze, Sienna Knutzen und Emily Magerfleisch (10:41,40). Den Sieg in der U12 sicherten sich in der Sprintstaffel über 4x50m: Clara Scheiwe, Emelie Zabel, Paula Pütz und Lara Schindler (34,29 Sec.). Die Staffel der Mädchen U10 benötigte mit Emily Magerfleisch, Mira Schwarz, Helen Dittmer und Sienna Knutzen für dieselbe Strecke 37,08 Sekunden und die Jungs in der Altersklasse U10 mit Julian Schulze, Niklas Krumm, Bela Pütz und Lasse Rosenbrock liefen nach 36,53 Sekunden über die Ziellinie.