Erfolgreiche Schützen

BOGENSCHIESSEN: Bundesligawettkampf in Kakenstorf

In der Hallensaison haben die Bogenschützen des 1.BSC Nordheide im SV Trelde-Kakenstorf hervorragende Einzelplatzierungen erreicht – allen voran zwei Schützen, die bei deutschen Meisterschaften (DM) zwei Bronzemedaillen geholt haben: Bei der Hallen-DM in Wolfen überraschte Karl Stora auf Platz drei in der U12-Klasse. Seine Vereinskameradin Astrid Lott wurde Dritte bei der DM in Hof. „Nach den erfolgreichen Einzelplatzierungen wünschen wir uns jetzt alle, dass ein entsprechendes Mannschaftsergebnis folgen möge“, sagt BSC-Pressesprecher Carsten Leuzinger, der zum Team gehören wird, wenn am 13. und 14. Mai die Hinrunde der Bundesliga des deutschen Bogensportverbandes auf der Anlage in Kakenstorf ausgetragen wird. „Wir müssen unseren Heimvorteil in Kakenstorf nutzen um bei der Rückrunde in Radeberg bei Dresden dabei zu sein“, sagt BSC-Coach Hartmut Petersen. Geschossen wird mit dem olympischen Recurvebogen auf eine Entfernung von 70 Meter. Wettkampfbeginn ist am Samstag um 13.30 Uhr, und am Sonntag bereits um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.