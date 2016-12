Erfolgreicher Jahresabschluss

SCHWIMMEN: Blau-Weiss-Akteure beim Teamcup vorn

Beim Teamcup des Landesschwimmverbandes Niedersachsen im de Baalje-Bad in Aurich, der traditionell den Abschluss des Wettkampfjahres bildet, ist vor allem für die Nachwuchs-Schwimmer aus unserem Kreisgebiet die Nominierung für die Bezirksauswahl eine die schönste Belohnung für die in 2016 gezeigten Leistungen.Zwar konnte die Weser-Ems-Auswahl ihren Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen, aber das Team vom Bezirksverband Lüneburg wurde Vierter. In den Einzelwertungen erreichten unsere Talente aus der Bezirksauswahlmannschaft vier erste Plätze. Das Siegerpodest eroberte auch Tobias Stelting Blau-Weiss Buchholz), der Erster über 50 Meter Freistil wurde. Zwei erste Plätze holte Thalia Neils (TSV Otterdorf), einen weiteren ersten Platz steuerte Kjara Reckmann (SV Nienhagen) bei. Zweite wurde Saskia Gleichforsch (BLW Buchholz) über 50 m Brust, jeweils Dritte wurden Lisa Kraus (SG Wiste) über 100 m Rücken und Vivien Hanke (Buchholz) über 50 m Rücken. Am Samstag, 4. Februar, veranstaltet der Kreisverband Harburg Land die Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften im Hallenbad in Over.