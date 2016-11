Erfolgreicher Workshop im Club

TENNIS: 32 Teilnehmer beim ersten Training in der Halle

Exakt 32 Aktive im Alter zwischen sieben 75 Jahren waren aus sieben Vereinen gekommen, um am ersten Workshop der Tennisakademie von Chris Jochum im Hittfelder Tennis Club (HTC) dabei zu sein. „Kein Teilnehmer wurde enttäuscht“, berichtete HTC-Pressewart Winfried Schwehn.Die Teilnehmer wurden in zwei Trainingsgruppen eingeteilt, die jeweils zwei Stunden lang an einem intensiven Training teilnehmen konnte. Das Training leiteten mit Frank Loel, Alexander Heidl und Leonard Schulz drei Trainer, die vorab Vorhand- und Rückhandschläge, sowie Aufschläge mit den Akteuren übten. Während der Übungen machte Chris Jochum von jedem Spieler Videoaufzeichnungen, die anschließend mit jedem einzeln analysiert und besprochen wurden. „Gutes Training“, lobten die Teilnehmer. Der Erfolg stimmte auch das Trainerteam um Chris Jochum optimistisch, weitere Workshops folgen zu lassen.