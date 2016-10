Erfreuliche Medaillenausbeute

SCHWIMMEN: Tobias Stelting top in der Jahrgangswertung

Mit glitzernden Medaillen im Gepäck kehrten unsere Landkreis-Schwimmer von den Bezirksmeisterschaften aus Achim zurück.Mit Silber in der offenen Wertung über 100- und 200 Meter Rücken wurde Sina Bertram (Blau-Weiss Buchholz) belohnt. Eine weitere Silbermedaille ging an Christoph Lorenzen (TVV Neu Wulmstorf) über 100 Meter Rücken. Bronze ging an Lennart Stuhr (50- und 100 m Freistil) von der SG Wiste, Mats Huster (100 m Brust und 100m Lagen) und Lauren Lotte Clasen (100 m Brust) von den Schwimmfreunden Meckelfeld, sowie an Sina Bertram (50m Rücken). Die Bronzemedaille über 4x50 Meter Lagen sicherte sich die Mixed-Staffel der SG Wiste mit Pia Utermüller, Deike Homeyer, Kilian Peters und Lennart Stuhr.Erfolgreichster Nachwuchsschwimmer in der Jahrgangwertung war der 10-jährige Tobias Stelting (Blau-Weiss Buchholz), der bei zehn Starts alle Goldmedaillen holte. Fünf Goldplatzierungen in der Jahrgangswertung gingen auf das Konto Lisa Kraus (SG Wiste). Niklas Asshauer (SF Meckelfeld) kam auf vier erste Plätze. Jeweils drei Bezirksjahrgangstitel holten Sina Bertram, Carolin Stelting (beide BLW) und Lennart Stuhr (SG Wiste). Jeweils zweimal Gold holten Saskia Gleichforsch, Maya Gerkuhn, Vivien Hanke (alle BLW), Lauren Lotte Clasen, Nils Marquardt, Mats Huster (alle SFM), und Kilian Peters (SG Wiste). Über einmal Jahrgangsgold freuten sich Leonie Bertram, Marvin Lübbers (beide BLW), Frederick Riebesell, Janus Schütze (beide SC Seevetal), Lena Schultze, Laney Kiara Pinnow, Marvin Loosie (alle SFM), Tom Luca Dähling und Pia Utermüller (beide SG Wiste).