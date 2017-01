Erste Saisonniederlage für den MTV Tostedt

(cc). Nach 13. Spieltagen in der Handball-Landesliga der Frauen musste Tabellenführer MTV Tostedt seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Das Team von Trainer Andreas Peikert verlor im Nachholspiel beim SV Altencelle mit 19:24 Toren. Dabei war das MTV-Team zur Halbzeit noch mit 11:12 dicht an den Gastgeber herangerückt.

Von Anfang an war auf beiden Seiten viel Hektik im Spiel. Hinzu kam, dass der Tabellenführer nicht an die Angriffsleistung in dem Spiel zuvor gegen Altencelle anknüpfen konnte, das er mit 25:22 gewonnen hatte. Celle konnte sich in seinem jetzigen Heimspiel allerdings erst Mitte der zweiten Halbzeit über ein 17:12 (47. Minuten) auf 20:14 (53.) absetzen. Die besten Werferinen für Tostedt waren die Geschwister Friederike (8/3 Tore) und Dorothee Kröger (6/3). Liga-Rivale MTV Ashausen-Gehrden verlor auswärts mit 22:26 bei der HSG Lachte-Lutter.