Erster Test endet 24:24-Unentschieden

(cc). Der Ländervergleich der männlichen Handball-B-Jugend-Nationalmannschaft gegen Frankreich endete am Mittwochabend in der Sporthalle in Eyendorf 24:24-Unentscheiden. Das DHB-Jugendteam lag früh mit 2:5 zurück, konnte aber in der Folgezeit bis zum 14:14-Halbzeitstand ausgleichen. Im zweiten Durchgang hatte das DHB-Team sogar zur Führung gedreht, aber das Gästeteam aus Frankreich schaffte in der Schlussphase der Partie den 24:24-Ausgleich. Der zweite Test beider Teams steht bereits am Freitag, 14. Juli (19 Uhr), in Hohnstorf auf dem Terminplan.