EWE-Cup-E-Jugendturnier in Hollenstedt

(cc). Am Sonntag, 18. Dezember, wird in der Sporthalle an der Jahnstraße in Hollentedt das zweite Qualifikationsturnier der EWE-Wintercup-Saison für Fußballmannschaften der E-Jugend ausgetragen. Beginn ist um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Insgesamt werden zwölf Jugendmannschaften aus der EWE-Geschäftsregion Bremervörde-Seevetal teilnehmen. Beim EWE Wintercup, der als eigenständige Hallenturnierserie gespielt wird, hat sein Finale beim großen Endturnier in der Oldenburger EWE Arena.