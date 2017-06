Fabienne auf dem Siegerpodest

Beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin hatten 80.000 Teilnehmer aus 11 Nationen die Hauptstadt eine Woche lang in Bewegung gehalten. Darunter auch Athleten aus unserem Kreisgebiet. Einen der Höhepunkte beim größten Breiten- und Spitzensport-Ereignis der Welt erlebte das 40-köpfige Team vom TSV Buchholz 08, die ihre Vereinskameradin Fabienne-Renée Liepelt auf dem Siegerpodest feiern konnte.Die 15-jährige Gymnasiastin Fabienne-Renée Liepelt sicherte sich die Goldmedaille im Mehrkampf (Turnen und Leichtathletik) in einem Starterfeld der 41 besten deutschen Mehrkämpferinnen bei der C-Jugend (Altersklasse 14/15). Dabei überzeugte Fabienne mit Bestnoten am Boden (13,65 Punkte), am Sprung (13,25) und am Stufenbarren (12,80). Auch bei den leichtathletischen Disziplinen erzielte sie mit 14,07 Sekunden im 100-Meter-Lauf, 4,92 Meter im Weitsprung und mit 9,57 Metern im Kugelstoßen herausragende Resultate. Insgesamt kam sie auf 8515 Punkte. Die Zweitplatzierte, Sarah Neitz vom VfL Hameln hatte 7069 Punkte gesammelt. Wer noch von unseren Landkreis-Athleten zu den Medaillengewinnern gehörte, lesen Sie in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.