Farmers verpflichten neuen US-Pitcher

BASEBALL: Darren Lauer bringt viel Erfahrung mit

Nachdem Jared Ney bekannt gegeben hat, dass er für die Saison 2018 nicht zur Verfügung steht, hat das Bundesliga-Baseballteam der Wild Farmers des SV Dohren mit dem 25-jährigen Darren Lauer aus den USA einen neuen Pitcher unter Vertrag genommen. “Darren Lauer hat bereits an verschiedenen Schulen als Pitching Coach oder sogar als Cheftrainer gearbeitet“, berichtet Farmers Pressesprecherin Kirsten Dallmann."Ich glaube, Darren ist genau der richtige Mann für uns“, betont Trainer David Wohlgemuth: „Darren wird nicht nur eine gute Saison in der Bundesliga werfen, er wird uns vor allem helfen unsere Talente weiter nach vorne zu bringen. Ich freue mich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", so der Coach. Als sein Ziel mit den Wild Farmers nennt Darren Lauer: „In der letzten Saison führte ich mein Team in geworfenen Innings an. Dies möchte ich wiederholen. Zum einen macht mir das Werfen einfach Spaß, zum anderen hält man sein Team mit vielen Innings immer im Rennen.“