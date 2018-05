FC Este spielt um Aufstieg

(cc). Für die Moisburger Fußballer ist die Saison noch nicht zu ende. Der Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga FC Este 2012 muss am Sonntag, 3. Juni, zum Halbfinale in der Relegation zur Bezirksliga II nach Schneverdingen reisen. Gegner im Osterwald-Stadion ist die SG Nordheide, Tabellenzweiter der Kreisliga Heidekreis. Anpfiff ist um 15 Uhr. An der Aufstiegsrelegation nehmen die drei Tabellenzweiten der Kreisligen Celle, Harburg und Heidekreis teil. Außerdem nimmt der TuS Celle FC als Tabellen-14. der Bezirksliga II daran teil.