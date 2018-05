Final Four der Handball-A-Jugend

(cc). Am Samstag und Sonntag (2./3. Juni) spielen die besten Nachwuchshandballerinnen Deutschlands in der Halle Nord in Buxtehude um die Deutsche Meisterschaft. Ausrichter ist zum zweiten Mal der Buxtehuder SV (BSV). Die weiblichen A-Jugend des BSV hat 2016 und 2017 den Titel gewonnen, und wird am Wochenende zum Titel-Hattrick antreten. Die Halbfinals finden am Samstag, die Finalspiele am Sonntag statt. Im ersten Halbfinale am Samstag treffen um 15 Uhr der BSV und Borussia Dortmund aufeinander, in der zweiten Begegnung um 17.30 Uhr, Leverkusen und Blomberg. Fünf Spielerinnen aus der diesjährigen BSV-Mannschaft waren schon 2017 dabei. Sonntag beginnen die Finalspiele um 13.30 Uhr.

• Karten für die beiden Turnier-Tage gibt es im BSV-Shop in der Viverstraße sowie jeweils an der Tageskasse in der Halle Nord. Tageskarten kosten 11 Euro (7 Euro ermäßigt), Wochenend-Tickets kosten 20 Euro (12 Euro ermäßigt). Alle Spiele des A-Jugend Final Four 2018 werden als Internet-Livestream unter www.dhb.de/live übertragen.