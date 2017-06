Fleestedts Frauen in der Pokal-Quali

(cc). Die Fußballfrauen des TuS Fleestedt, die erst kürzlich den Aufstieg in die Landesliga geschafft haben (das WOCHENBLATT berichtete), müssen am Sonntag, 6. August, 13 Uhr, die Qualifikation für den Bezirkspokal beim FC Roddau spielen. Die Teams der Eintracht Elbmarsch, des TSV Stelle und Buchholzer FC sind erst in der Hauptrunde gefordert, die am 13. August beginnt.