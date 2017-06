Fleestedts Frauen wollen aufsteigen

(cc). Die Fußballfrauen des TuS Fleestedt spielen als Vizemeiser der Bezirksliga West um den Aufstieg in die Landesliga. Das Relegationsspiel gegen den Vizemeister der Ost-Staffel, VfL SF Böddenstedt, wird am Sonntag, 11. Juni, 15 Uhr, auf neutralem Boden beim VfL Lüneburg, Am Grasweg, ausgetragen.