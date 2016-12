Freikarten für Futsalmeister

(cc). Die Handball-Luchse spendieren den Siegern der Futsal-Kreismeisterschaften der Herren (am Samstag) und Frauen (Sonntag), die am Wochenende (17./18. Dezember) in Hittfeld ausgetragen werden, jeweils 15 Eintrittskarten für ein 2. Bundesliga-Heimspiel der SGH Rosengarten-Buchholz. "Damit wollen wir den NfV Kreis Harburg bei seinen Futsalmeisterschaften unterstützen", sagt SGH-Geschäftsführer Sven Dubau von den Handball- "Luchsen".