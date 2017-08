Freitag! Finaltag in Marschacht

(cc). Die zwölf besten Top-Teams (Kreisliga bis Landesliga) aus unserem Kreisgebiet sind in dieser Woche beim Fußball-Vorbereitungsturnier um den Landkreis-Cup der Sparkasse Harburg-Buxtehude in dieser Woche am Start. Am Freitag, 4. August, stehen in Marschacht die Endspiele der jeweiligen Gruppensieger auf dem Programm. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. Gastgeber ist die Eintracht Elbmarsch, Pokalverteidiger die SG Scharmbeck-Pattensen.