Für Bundesligaturnier gibt es Karten im Vorverkauf

(cc). Am Monntag, 21. November, startet der Karten-Vorverkauf für das Bundesliga-Heimturnier der Lateinformationen am 28. Januar 2017 in der Nordheidehalle in Buchholz. Die Eintrittskarten sind in der Geschäftsstelle von Blau-Weiss Buchholz, Holzweg 6, erhältlich. Telefon: 04181 8942, E-Mail: mail@blau-weiss-buchholz.de Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, und zusätzlich am Dienstag von 16 bis 19 Uhr. Vor Ort ist nur Barzahlung möglich, da in der Geschäftsstelle kein Kartenlesegerät vorhanden ist. Am Turniertag selbst, werden Tickets an der Abendkasse angeboten, sofern noch welche vorhanden sind. Ein Hallenplan mit Angabe der verschiedenen Preiskategorien steht auf der Hompage von Blau-Weiss Buchholz unter: www.blau-weiss-buchholz.de Für die beiden Turniere der Landesliga und Oberliga am 29. Januar wird es Karten (bei freier Platzwahl) nur an der Tageskasse und nicht im Vorverkauf geben.