Für den Sparkassen-Cup aufgestellt

FUSSBALL: Das Vorbereitungsturnier mit den zwölf besten Teams aus dem Kreis Harburg wird in fünf Gemeinden ausgetragen

Die zwölf Top-Teams (Kreisliga bis Landesliga) aus unserem Kreisgebiet sind trotz der Sommerferien (fast) komplett. Insgesamt werden vom 31. Juli bis 4. August an fünf Spieltagen vier Vorrundenspiele und eine Endrunde beim Fußball-Vorbereitungsturnier um den begehrten Landkreis-Cup der Sparkasse Harburg-Buxtehude ausgetragen. Das Turnier beginnt am 31. Juli mit den Vorrundenspielen.Gastgeber sind am Montag, 31. Juli, der MTV Ashausen-Gehrden und der TuS Fleestedt, am Dienstag, 1. August, der TSV Auetal in Toppenstedt und der MTV Borstel-Sangenstedt. Spielbeginn wird jeweils um 18.45 Uhr sein. Den Endspieltag am Freitag, 4. August, ab 18.30 Uhr, für den sich jeweils die Gruppensieger qualifizieren, richtet die Eintracht Elbmarsch in Marschacht aus.Das Fußball-Vorbereitungsturnier (Herren), das seit Jahren als erste große Standortbestimmung für die neue Saison seinen festen Platz für unsere Top-Teams im Landkreis-Kalender hat, wurde von Anfang an von den Mannschaften gut angenommen. Gespielt wird in vier Gruppen, aus denen sich jeweils die Siegerteams für das Halbfinale qualifizieren. Pokalverteidiger ist die SG Scharmbeck-Pattensen.Teilnehmen werden beim Landkreis-Fußball-Cup 2017 der Landesligist TV Meckelfeld, die Bezirksligisten Eintracht Elbmarsch, TSV Winsen, SG Scharmbeck-Pattensen, TSV Auetal, VFL Maschen, TSV Elstorf und SV Bendestorf, sowie die Kreisligateams vom VfL Jesteburg, TuS Fleestedt, MTV Ashausen-Gehrden und MTV Borstel-Sangenstedt.