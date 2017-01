Für MTV Tostedt ein Spitzenspiel

(cc). Im Spitzenspiel der Handball-Landesliga der Frauen trifft Tabellenführer MTV Tostedt am Sonntag, 22. Januar, 15 Uhr, auf den Zweitplatzierten SV Altencelle. Die Partie wird in der Sporthalle in Wistedt ausgetragen, da die heimische Halle in Tostedt anderweitig belegt ist. Am vergangenen Wochenende haben beide Teams Siege eingefahren: Tostedt Tostedt gewann mit 32:26 bei der HSG Lachte-Lutter, und SV Altencelle gelang ein 29:21-Kantersieg gegen die HG Winsen. „Tostedt hofft auf eine lautstarke Zuschauerkulisse“, sagt MTV-Pressewartin Lea Schulz.