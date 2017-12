Für MTV Tostedt punktete nur Laura Matzke

(cc). Bei der 2:6-Heimniederlage des MTV Tostedt vor 22 Zuschauern gegen TSV 1909 Langstedt punktete beim Tabellendrittletzten der 2. Tischtennis-Bundesliga nur Laura Matzke, die in den Einzeln gegen Alena Lemmer (3:2) und Monika Pietkiewicz (3:1) gewann. Bereits in den Eingangs-Doppeln gab es Niederlagen. In den anschließenden Einzeln war es nur Matzke, die zwei Zähler für den MTV auf die Habenseite holen konnte.